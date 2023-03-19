Помощь в Польше — как украинским беженцам получить деньги на лекарства

В Польше украинским беженцам обещают новую финпомощь: как получить 500 злотых
Украинцы, переехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут воспользоваться еще одной программой финансовой помощи. По ней можно получить до 500 злотых.
О том, как оформить соответствующую помощь, сообщает пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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Что предлагают украинцам
Как отмечается, беженцы могут получить до 500 злотых (в пересчете — почти 4123 грн) на покупку медикаментов. Речь идет о действии программы Health4Ukraine.
Чтобы присоединиться к программе, нужно иметь документ, подтверждающий предоставление польского идентификационного номера PESEL.
Подавать заявки на участие в программе нужно на сайте по ссылке. Далее на электронную почту отправят сообщения с инструкциями для регистрации.
Что нужно знать беженцам в Польше
Напомним, с весны 2023 года украинские беженцы, находящиеся в Польше более 120 дней и проживающие в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).
Освобождены от выплат за жилье социально незащищенные категории населения, такие как дети, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки, родители детей младше 12 лет и лица, находящиеся в тяжелом материальном положении.
Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и стали предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.