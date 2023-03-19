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У Польщі українським біженцям обіцяють нову фіндопомогу: як отримати 500 злотих

19 березня 2023 07:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога у Польщі — як українським біженцям отримати гроші на ліки
Йдеться про дію програми Health4Ukraine
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, які переїхали у Польщу після 24 лютого 2022 року, можуть скористатися ще однією програмою фінансової допомоги. За нею можна отримати до 500 злотих.

Про те, як оформити відповідну допомогу, повідомляє пресцентр Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як зазначається, біженці можуть отримати до 500 злотих (у перерахунку — майже 4123 грн) на купівлю медикаментів. Йдеться про дію програми Health4Ukraine.

Для того, щоб приєднатися до програми, потрібно мати документ, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.

Подавати заявки на участь у програмі потрібно на сайті за посиланням. Далі на електронну пошту надішлють повідомлення з інструкціями для реєстрації.

Що варто знати біженцям у Польщі

Нагадаємо, з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро).

Звільнено від виплат за житло соціально незахищені категорії населення, такі як діти, пенсіонери, вагітні жінки, батьки-одиначки, батьки дітей віком до 12 років та особи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.

Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% нового іноземного бізнесу в країні.

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