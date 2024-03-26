Курс валют на 27 марта — в банках доллар снова резко подскочил в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в финучреждениях снова превзошел показатели последних дней. Национальный банк Украины (НБУ) также установил официальный курс на новом рекордном уровне на среду, 27 марта.

Об этом сообщает Центробанк и порталы, занимающиеся отслеживанием ситуации на валютном рынке.

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Курс доллара, евро и злотого

По информации НБУ, официальные курсы иностранных валют установлены на таком уровне:

доллар — 39,34 грн (+0,12);

евро — 42,69 грн (+0,20);

злотый — 9,90 грн (+0,04).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, доллар на украинском наличном рынке снова дорожает. В покупке стоит 39,05 грн (+0,09), в продаже — 39,55 грн (+0,09). Евро в покупке составляет 42,31 грн (+0,10), в продаже — 43,04 грн (+0,12).

ПриватБанк покупает доллар за 38,95 грн (+0,10), продает — за 39,55 грн (+0,10). В Райффайзен Банке в покупке стоит 39,00 грн (+0,05), в продаже — 39,33 грн (-0,06). Ощадбанк доллар покупает за 39,20 грн (0,00), продает — за 39,75 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменных пунктах доллар после резкого подорожания покупают незначительно дешевле — за 39,25 грн (-0,03), продают — за 39,37 грн (-0,03). Евровалюта стоит в покупке 42,80 грн (+0,05), в продаже — 43,00 грн (+0,05).

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Напомним, НБУ принял решение о новом снижении учетной ставки. В этот раз ключевую процентную ставку опустили с 15,0% до 14,5% годовых.

Также мы писали, что регулятор обновил некоторые валютные ограничения, приведя в соответствие с нормами действующего законодательства. В частности, предоставил временную возможность безналичного обмена средств клиентов банков в российских и белорусских рублях.