Курс валют на 27 березня — у банках долар знову різко підскочив у ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у фінустановах знову перевершив показники останніх днів. Національний банк України (НБУ) також встановив офіційний курс на новому рекордному рівні на середу, 27 березня.

Про це інформують Центробанк та портали, що займаються відстеженням ситуації на валютному ринку.

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За інформацією НБУ, офіційні курси іноземних валют встановлено на такому рівні:

долар — 39,34 грн (+0,12);

євро — 42,69 грн (+0,20);

злотий — 9,90 грн (+0,04).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, долар на українському готівковому ринку знову дорожчає. У купівлі коштує 39,05 грн (+0,09), у продажу — 39,55 грн (+0,09). Євро у купівлі становить 42,31 грн (+0,10), у продажу — 43,04 грн (+0,12).

ПриватБанк купує долар за 38,95 грн (+0,10), продає — за 39,55 грн (+0,10). У Райффайзен Банку у купівлі коштує 39,00 грн (+0,05), у продажу — 39,33 грн (-0,06). Ощадбанк долар купує за 39,20 грн (0,00), продає — за 39,75 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінних пунктах долар після різкого подорожчання купують незначно дешевше — за 39,25 грн (-0,03), продають — за 39,37 грн (-0,03). Євровалюта коштує у купівлі 42,80 грн (+0,05), у продажу — 43,00 грн (+0,05).

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Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення про нове зниження облікової ставки. Цього разу ключову відсоткову ставку опустили з 15,0% до 14,5% річних.

Також ми писали, що регулятор оновив деякі валютні обмеження, привівши у відповідність до норм чинного законодавства. Зокрема, надав тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів банків у російських та білоруських рублях.