ПриватБанк рассказал, когда грозит блокировка всех счетов клиента

Банковские карты. Фото: Unplush

В государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили, когда вправе блокировать абсолютно все банковские карты и полностью закрыть счета клиента. Речь идет о нарушениях во время финансового мониторинга.

Об этом сообщается на профильном портале Minfin в разделе отзывов ПриватБанка.

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Как отметил на форуме один из клиентов финучреждения, ПриватБанк заблокировал все банковские карты, так как исполнительная служба не указала, какие именно запрещенные законом карты они не должны блокировать.

"Исполнительная служба обратилась в Приват с требованием заблокировать все мои счета в рамках исполнительного производства, кроме счетов, блокировка которых запрещена законом (наличие этой формулировки в запросе подтвердили в колл-центре банка). Банк заблокировал все, включая зарплатную карту, мотивируя тем, что исполнитель не указал, какие именно запрещенные законом карты они не должны блокировать", — говорится в жалобе.

Представители ПриватБанка сообщили, что в зависимости от указанного в постановлении арест могут наложить:

все счета, если в постановлении не указаны счета, на которые следует наложить арест;

конкретные счета, указанные в постановлении;

сумму, конкретно указанную в постановлении о наложении ареста.

В банке отметили, если в постановлении об аресте средств должника указано: "наложить арест на денежные средства, учитываемые на всех счетах клиента: ….., кроме средств, содержащихся в счетах наложения ареста и/или обращение взыскания на которые запрещено законом: счетов для социальных выплат, пенсии, заработной платы..." — арест не будет наложен на счета, куда поступают выплаты.

В то же время, если в постановлении об аресте средств должника говорится: "наложить арест на все денежные средства, содержащиеся на счете(ах)… и на всех других открытых счетах, а также на деньги на счетах, которые будут открыты после вынесения постановления об аресте средств должника, кроме средств, содержащихся на банковских счетах, наложение ареста и/или обращение взыскания, на которые запрещено законом" — (в соответствии со ст. 73 Закона "Об исполнительном производстве") банк должен выполнить постановление, наложив арест на все без исключения банковские счета, независимо от того, есть ли на счетах целевые или нецелевые поступления клиента-должника.

Источник: Минфин

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Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили о рекордном количестве некоторых новых счетов, открытых украинцами в октябре 2023 года. Понятно, с чем может быть связана такая динамика.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.