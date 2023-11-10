ПриватБанк розповів, коли загрожує блокування всіх рахунків клієнта

Банківські картки. Фото: Unplush

У державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили, коли мають право блокувати абсолютно всі банківські карти та повністю закрити рахунки клієнта. Йдеться про порушення під час фінансового моніторингу.

Про це повідомляється на профільному порталі Minfin у розділі відгуків ПриватБанку.

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Як зазначив на форумі один із клієнтів фінустанови, ПриватБанк заблокував усі банківські картки через те що виконавча служба не зазначила, які саме заборонені законом картки вони не повинні блокувати.

"Виконавча служба звернулася до Привату з вимогою заблокувати всі мої рахунки в рамках виконавчого провадження, крім рахунків, блокування яких заборонено законом (наявність цього формулювання у запиті підтвердили у кол-центрі банку). Банк заблокував усе, включаючи зарплатну картку, мотивуючи тим, що виконавець не вказав, які саме заборонені законом картки вони не повинні блокувати", — йдеться у скарзі.

Представники ПриватБанку повідомили, що залежно від того, що зазначається в постанові, арешт можуть накласти:

всі рахунки, якщо в постанові не зазначені рахунки, на які потрібно накласти арешт;

конкретні рахунки, які зазначені у постанові;

суму, яка конкретно вказана у постанові щодо накладення арешту.

У банку зауважили, якщо у постанові про арешт коштів боржника вказано: "накласти арешт на грошові кошти, що обліковуються на всіх рахунках клієнта: ….., крім коштів, що містяться рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом: рахунків для соціальних виплат, пенсії, заробітної плати..." — арешт не буде накладено на рахунки, куди надходять виплати.

Водночас, якщо у постанові про арешт коштів боржника йдеться: "накласти арешт на всі грошові кошти, що містяться на рахунку(ах)… та всіх інших відкритих рахунках, а також на гроші на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, окрім коштів, що містяться на банківських рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення, на які заборонено законом" — (відповідно до ст. 73 Закону "Про виконавче провадження") банк мусить виконати постанову, наклавши арешт на всі без винятку банківські рахунки, незалежно від того, чи є на рахунках цільові чи нецільові надходження клієнта-боржника.

Джерело: Мінфін

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