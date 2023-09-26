ПриватБанк встановив єдині тарифи на SWIFT-перекази — деталі

Застосунок "Приват24". Фото: google.com

Державна фінустанова "ПриватБанк" оновила правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

Про це інформує пресцентр ПриватБанку.

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Детальніше про зміни

Як зазначають у пресслужбі, відтепер на закордонні та внутрішні перекази поширюватиметься єдиний тариф — 0,5% від суми, проте не менше 5 UAH та не більше 100 USD (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України).

За словами члена правління з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, єдиний тариф для SWIFT-переказів всередині країни удвічі нижчий за раніше діючий, а максимальну суму комісії зменшено уп'ятеро.

Також банк не нараховує комісії за надсилання SWIFT-переказів на купівлю товарів для Збройних сил України та оплату лікування.

Окрім того, ПриватБанк зробив зручнішим керування грошовими та SWIFT-переказами через застосунок "Приват24".

"Новий функціонал меню "Перекази" дозволяє у Архіві переказів за пару кліків повторити відправку раніше проведеного переказу, повернути чи відредагувати переказ", — додали у пресслужбі.

Отримання SWIFT-переказів

Як йдеться на порталі банку, для отримання SWIFT-переказу необхідно передати відправнику повні реквізити картки, які можна сформувати у застосунку "Приват24".

Валютні перекази можна отримувати на гривневі картки за курсом на день зарахування. Комісія за надсилання переказу лягає на плечі відправника.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" продовжують скаржитися на видачу "зношеної валюти". Представники банку пояснили, як у такому випадку діяти.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до переказів готівкових грошей через термінали самообслуговування. Вони стосуються надавачів платіжних послуг та їхніх комерційних агентів.