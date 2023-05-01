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В Раде не будут рассматривать проект постановления о блокировании доплат военным

1 мая 2023 12:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты военных — в Раде не будут рассматривать проект постановления о блокировании доплат
Народные депутаты в сессионном зале. Фото: пресс-служба ВРУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Верховной Раде Украины (ВРУ) отказались вынести на голосование проект постановления народного депутата от партии "Голос" Владимира Цабаля, который должен был заблокировать законопроект №8312. Принятый документ предусматривает возврат выплат военнослужащим в 30 тысяч гривен.

Об этом сообщил 30 апреля народный депутат от Европейской солидарности Владимир Арьев в соцсети Facebook.

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Подробности

"Согласительный совет ВР сегодня отказался вынести на голосование проект постановления депутата Цабаля, которым он заблокировал возврат выплат военнослужащим", — говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что его партия в дальнейшем будет настаивать на разблокировании выплат военным.

Что предшествовало

С 1 февраля правительство отменило всем военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Это вызвало негодование в украинском обществе, а на сайте президента появилась петиция с требованием вернуть доплаты.

10 апреля Верховная Рада вернула доплату военнослужащим, а также сотрудникам Нацполиции и ГСЧС, которые проходят службу в тылу. Однако оказалось, что в документе не предусмотрены источники для достаточного финансирования. Так, прибавки военным должны выплачивать за счет экономии на сокращении заработных плат для государственных служащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат), однако это лишь 2% от необходимой суммы.

После этого Цабаль внес в парламент проект постановления, блокирующий подписание главой парламента и президентом законопроекта о возвращении военнослужащим доплаты в размере 30 тысяч грн.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) оценили перспективы возврата ранее  отмененных доплат всем военнослужащим. По словам главы НБУ, решение Верховной рады вернуть доплаты всем военным усложняет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку противоречит ранее утвержденным обязательствам украинских властей.

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