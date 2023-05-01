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У Раді не будуть розглядати проєкт ухвали про блокування доплат військовим

1 травня 2023 12:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати військових — у Раді не розглядатимуть проєкт ухвали про блокування доплат
Народні депутати у сесійній залі. Фото: пресслужба ВРУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Верховній Раді України (ВРУ) відмовились винести на голосування проєкт постанови народного депутата від партії "Голос" Володимира Цабаля, що мав заблокувати законопроєкт №8312. Ухвалений документ передбачає повернення виплат військовослужбовцям у 30 тисяч гривень.

Про це повідомив 30 квітня народний депутат від Європейської солідарності Володимир Ар'єв у соцмережі Facebook.

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Деталі

"Погоджувальна рада ВР сьогодні відмовилась винести на голосування проєкт постанови депутата Цабаля, яким він заблокував повернення виплат військовослужбовцям", — йдеться у повідомленні.

Нардеп зауважив, що його партія надалі наполягатиме на розблокуванні виплат військовим.

Що передувало

З 1 лютого уряд скасував усім військовим у тилу доплати у 30 тисяч гривень. Це викликало обурення в українському суспільстві, а на сайті президента з'явилася петиція з вимогою повернути доплати.

10 квітня Верховна Рада повернула доплату військовослужбовцям, а також співробітникам Нацполіції та ДСНС, які проходять службу у тилу. Проте, виявилося, що у документі не передбачені джерела для достатнього фінансування. Так, надбавки військовим мають виплачувати за рахунок економії на скороченні заробітних плат для державних службовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат), однак це лише 2% від необхідної суми.

Після цього Цабаль вніс до парламенту проєкт постанови, який блокує підписання головою парламенту та президентом законопроєкту про повернення військовослужбовцям доплати у розмірі 30 тисяч грн.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи повернення раніше скасованих доплат усім військовослужбовцям. За словами голови НБУ, рішення Верховної ради повернути доплати усім військовим ускладнює переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ), оскільки суперечить раніше затвердженим зобов'язанням української влади.

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