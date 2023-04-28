Зарплати військових — у НБУ розповіли, у чому труднощі повернення доплат

Голова Національного Банку України Андрій Пишний. Фото: Bank.gov.ua

У Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи повернення раніше скасованих доплат усім військовослужбовцям. Йдеться про суму у 30 тис. грн.

Про це розповів керівник Центробанку Андрій Пишний.

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Що заважає повернути виплати

За словами голови НБУ, рішення Верховної ради України (ВРУ) повернути скасовані урядом доплати усім військовим ускладнює переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ), оскільки суперечить раніше затвердженим зобов'язанням української влади.

"Звичайно, не дає позитивної конотації розмов з нашими міжнародними партнерами подібне рішення", — наголосив він.

Пишний зауважив, що учасники переговорного процесу усвідомлюють, що втілення в життя такого рішення парламенту "досить суттєво підвісить домовленості", взяті у рамках Меморандуму з Міжнародним валютним фоном.

"Поки рішення не реалізовано. Наскільки я знаю, відбувається певний юридичний процес. У якому вигляді в результаті і що саме буде прийнято, я думаю, нам потрібно взяти кілька тижнів, і ми зрештою побачимо результат. І вже від того результату будемо виходити", — пояснив він.

При цьому Пишний дав зрозуміти, що реалізація такого рішення неможлива, зазначивши, що в Нацбанку залишаються прихильниками того сценарію та тих домовленостей, які були закріплені на рівні Меморандуму з Фондом.

Оцінка МВФ дефіциту коштів на доплати

Раніше у Міжнародному валютному фонді (МВФ) заявили, що вивчать ухвалену парламентом 10 квітня законодавчу поправку, яка повертає доплати у 30 тис. грн військовослужбовцям. Йдеться про ініціативу, в якій не вказано, звідки брати кошти на її реалізацію.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували для тих, хто перебуває далеко за межами бойових дій.

У березні в парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає повернення українським військовим скасовані надбавки.

Окрім того, на сайті президента з'явилась відповідна петиція, де вимагали повернути доплати військовим, яка за короткий термін набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Згодом в Україні парламент повернув військовим скасовану доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Надбавки військовим мають виплачувати за рахунок економії на скороченні заробітних плат для державних службовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат). Однак до Верховної Ради одразу внесли блокуючу постанову щодо законопроєкту №8312, авторства народного депутата від "Голосу" Володимира Цабаля.

За словами голови Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, ухвалений законопроєкт №8312 передбачає лише факт повернення доплат без зазначення фактичних фінансових ресурсів на покриття таких витрат. Кошти, які планують взяти від скорочення зарплат держслужбовцям, становитимуть лише 2% від необхідної суми. Перспектива повернення доплат військовим залежить від того, чи будуть знайдені джерела наповнення бюджету для цього.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни з Росією.