Во что инвестировать во время войны: советы эксперта
Во время войны инвестиционная активность в Украине существенно или даже критично упала. Это, очевидно, является следствием военных действий и обнищания населения.
Остается несколько вариантов инвестиций, доступных украинцам во время войны. Это — банковские депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и военные облигации, покупка валюты или криптовалюты, золото.
-
Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить
-
Эксперт назвал цель окупантов в отношении Бахмута
-
В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила зачем рф делает такие маневры
-
Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС
-
Во Львовской области заработает еще одно военное заведение
-
Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма
-
На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак
-
Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках
-
В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам
-
В Харькове более чем через год включат уличные фонари
Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Риск имеет значение
Преимуществом банковских депозитов является тот факт, что во время действия военного положения в Украине все вклады в банках на 100% гарантируются государством. А после окончания войны гарантированная государством сумма будет повышена с 200 до 600 тысяч гривен.
Недостатком банковских депозитов является невысокая доходность в гривне и минимальная — в иностранной валюте. Эта доходность далеко не покрывает уровень инфляции в стране.
Большую доходность имеют государственные облигации, но и сейчас они не покрывают инфляцию. Между тем, все государственные облигации имеют 100% гарантию от государства и считаются безрисковыми активами.
Инвестиции в банковские депозиты и государственные облигации являются наименее рискованными в Украине, поскольку они гарантированы государством. Все остальные инструменты не дают гарантированный доход, предупреждает Андрей Шевчишин.
---
Более подробно о том, куда стоит инвестировать украинцам во время войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE