Во что инвестировать во время войны: советы эксперта

Во время войны инвестиционная активность в Украине существенно снизилась

Во время войны инвестиционная активность в Украине существенно или даже критично упала. Это, очевидно, является следствием военных действий и обнищания населения.

Остается несколько вариантов инвестиций, доступных украинцам во время войны. Это — банковские депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и военные облигации, покупка валюты или криптовалюты, золото.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Риск имеет значение

Преимуществом банковских депозитов является тот факт, что во время действия военного положения в Украине все вклады в банках на 100% гарантируются государством. А после окончания войны гарантированная государством сумма будет повышена с 200 до 600 тысяч гривен.

Недостатком банковских депозитов является невысокая доходность в гривне и минимальная — в иностранной валюте. Эта доходность далеко не покрывает уровень инфляции в стране.

Большую доходность имеют государственные облигации, но и сейчас они не покрывают инфляцию. Между тем, все государственные облигации имеют 100% гарантию от государства и считаются безрисковыми активами.

Инвестиции в банковские депозиты и государственные облигации являются наименее рискованными в Украине, поскольку они гарантированы государством. Все остальные инструменты не дают гарантированный доход, предупреждает Андрей Шевчишин.

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Более подробно о том, куда стоит инвестировать украинцам во время войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE