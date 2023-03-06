У що інвестувати під час війни: поради експерта

Під час війни інвестиційна активність в Україні суттєво знизилась

Під час війни інвестиційна активність в Україні суттєво або навіть критично впала. Це, очевидно, є наслідком воєнних дій та зубожіння населення.

Наразі залишається декілька варіантів інвестицій, доступних українцям під час війни. Це — банківські депозити, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та військові облігації, купівля валюти або ж криптовалюти, золото.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Ризик має значення

Перевагою банківських депозитів є той факт, що протягом дії воєнного стану в Україні всі вклади в банках на 100% гарантуються державою. А після закінчення війни гарантовану державою суму буде підвищено з 200 до 600 тисяч гривень.

Недоліком банківських депозитів є невисока дохідність в гривні і мінімальна — в іноземній валюті. Ця дохідність далеко не покриває рівень інфляції в країні.

Більшу дохідність мають державні облігації, але й вони нині не покривають інфляцію. Тим часом всі державні облігації мають 100% гарантію від держави та вважаються безризиковими активами.

Інвестиції в банківські депозити та державні облігації наразі є найменш ризикованими в Україні, оскільки вони гарантовані державою. Всі інші інструменти наразі не дають гарантований дохід, попереджає Андрій Шевчишин.

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Більш докладно про те, куди варто інвестувати українцям під час війни, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE