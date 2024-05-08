Федеральное управление гражданской авиации начало расследование по испытаниям самолетов Boeing

Завод Boeing. Фото: Gail Hanusa/Boeing

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Федеральное управление гражданской авиации США начало новое расследование в отношении Boeing. Производитель самолетов заявил, что некоторые сотрудники совершили "неправомерное поведение", заявив, что отдельные испытания самолета 787 Dreamliner были завершены.

Об этом сообщает Reuters.

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Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что темой нового расследования является анализ испытаний авиапроизводителя для подтверждения надежного соединения и заземления в местах крепления крыльев к фюзеляжу на некоторых самолетах 787 Dreamliner. Орган контроля стремится установить, могли ли сотрудники компании фальсифицировать записи об испытаниях элементов самолета.

В агентстве заявили, что в это же время Boeing проводит повторную проверку всех находящихся в производственной системе самолетов 787, а также должны разработать план решения проблемы парка уже находящихся в эксплуатации самолетов. При этом акции компании Boeing упали на 1,5% до $177,03 поздно в понедельник.

На просьбу прокомментировать ситуацию компания Boeing предоставила электронное письмо от главы программы по производству самолета 787 Скотта Стокера к сотрудникам в Южной Каролине.

В электронном письме Стокер сообщил, что один из сотрудников сообщил о нарушении в обязательном тесте на соответствие 787.

"Мы быстро рассмотрели этот вопрос и узнали, что несколько человек подняли политику компании, не проведя необходимое тестирование, но записав работу как выполненную", — добавил он.

Стокер сказал, что компания Boeing оперативно проинформировала Федеральное управление гражданской авиации об этой ситуации и сейчас предпринимает "быстрые и серьезные" корректирующие действия в отношении нескольких сотрудников.

"Наша инженерная группа пришла к выводу, что это неправомерное поведение не создало проблем безопасности полетов", — подчеркнул специалист.

В апреле компания Boeing заявила, что ожидает более медленного роста темпов производства и поставки широкофюзеляжных самолетов 787 Dreamliner, поскольку компания борется с нехваткой поставщиков "по нескольким ключевым компонентам". Инженер качества Boeing недавно раскритиковал некоторые методы производства широкофюзеляжных самолетов 787 и 777 и дал показания в прошлом месяце перед Конгрессом.

Минюст ведет уголовное расследование по аварии в воздухе Boeing 737 MAX 9, которая произошла 5 января. Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что в самолете Boeing, который эксплуатировался всего несколько месяцев, отсутствовали четыре ключевых болта.

Напомним, европейская авиастроительная компания Airbus получила заказы на 65 самолетов от двух ключевых азиатских клиентов Boeing. Это победа европейского авиапроизводителя тогда как его американский конкурент борется с проблемами качества своих самолетов после взрыва панели кабины, заставившей совершенно новый самолет 737 MAX 9 с пассажирами совершить аварийную посадку.

Также мы писали, что у Boeing огромные проблемы — акции компании стремительно падают. Неприятные эпизоды с самолетами компании негативно отражаются на стабильности Boeing, акции которой начали стремительно падать.