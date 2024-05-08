Федеральне управління цивільної авіації почало розслідування щодо випробувань літаків Boeing

Завод Boeing. Фото: Gail Hanusa/Boeing

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Федеральне управління цивільної авіації США почало нове розслідування щодо Boeing. Виробник літаків заявив, що деякі співробітники здійснили "неправомірну поведінку", заявивши, що окремі випробування літака 787 Dreamliner були завершені.

Про це повідомляє Reuters.

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Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що темою нового розслідування є аналіз випробувань авіавиробника для підтвердження надійного з'єднання та заземлення в місцях кріплення крил до фюзеляжу на деяких літаках 787 Dreamliner. Орган контролю прагне встановити чи могли співробітники компанії фальсифікувати записи про випробування елементів літака.

В агентстві заявили, що водночас Boeing проводить повторну перевірку всіх літаків 787, які все ще перебувають у виробничій системі, а також має розробити план розв'язання проблеми парку літаків, що вже знаходяться в експлуатації. При цьому акції компанії Boeing впали на 1,5% до $177,03 пізно у понеділок.

На прохання прокоментувати ситуацію компанія Boeing надала електронний лист від, голови компанії з виробництва літака 787 Скотта Стокера до співробітників у Південній Кароліні.

В електронному листі Стокер повідомив, що один зі співробітників повідомив про порушення в обов'язковому тесті на відповідність 787.

"Ми швидко розглянули це питання та дізналися, що кілька людей порушили політику компанії, не провівши необхідне тестування, але записавши роботу як виконану", — додав він.

Стокер сказав, що компанія Boeing оперативно поінформувала Федеральне управління цивільної авіації про цю ситуацію і наразі вживає "швидких і серйозних" коригуючих дій щодо кількох співробітників.

"Наша інженерна група дійшла висновку, що ця неправомірна поведінка не створила проблем безпеки польотів", — підкреслив спеціаліст.

У квітні компанія Boeing заявила, що очікує повільнішого зростання темпів виробництва та постачання широкофюзеляжних літаків 787 Dreamliner, оскільки компанія бореться з нестачею постачальників "за кількома ключовими компонентами". Інженер з якості Boeing нещодавно розкритикував деякі методи виробництва широкофюзеляжних літаків 787 та 777 та дав свідчення минулого місяця перед Конгресом.

Мін'юст веде кримінальне розслідування щодо аварії в повітрі Boeing 737 MAX 9 яка сталася 5 січня. Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що в літаку Boeing, який експлуатувався всього кілька місяців, були відсутні чотири ключові болти.

Нагадаємо, європейська авіабудівна компанія Airbus отримала замовлення на 65 літаків від двох ключових азійських клієнтів Boeing. Це є перемогою європейського авіавиробника тоді, як його американський конкурент бореться з проблемами якості своїх літаків після вибуху панелі кабіни, що змусив абсолютно новий літак 737 MAX 9 із пасажирами здійснити аварійну посадку.

Також ми писали, що у Boeing величезні проблеми — акції компанії стрімко падають. Неприємні епізоди з літаками компанії негативно позначаються на стабільності Boeing, акції якої почали стрімко падати.