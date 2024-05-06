Рост спроса на бензин в 2024 году замедлится из-за роста количества электромобилей в Китае и США

Заправка автомобиля бензином. Фото: caracoltv.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Рост мирового спроса на бензин может сократиться в 2024 году, что снизит рентабельность нефтеперерабатывающих заводов во втором полугодии. По словам аналитиков, это обусловлено переходом на электромобили в Китае и США и возвращением к нормальному потреблению после кризиса того года — отскока после COVID-19.

О падении мирового спроса на бензин пишут Reuters.

Читайте также:

Как и почему падает мировой спрос на бензин

По данным экспертов, при самом низком росте с 2020 года спрос, в этом году он, вероятно, вырастет на 340 тысяч баррелей в сутки и составит 26,5 млн баррелей в сутки. В прошлом году рост составил 700 тысяч баррелей в сутки, поскольку Китай приближается к пику спроса на транспортное топливо, а США уже перешли его.

"В этом году спрос в Китае вырастет всего на 10 000 баррелей в сутки из-за более высокого спроса на электромобили", — отметил аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Сушант Гупта.

Международное энергетическое агентство ожидает, что на долю Китая, когда-то являвшегося мировым лидером спроса на бензин, будет приходиться большая часть всех продаж электромобилей в этом году. При этом по прогнозам исследовательского подразделения China National Petroleum Corp., потребление бензина крупнейшим в мире импортером сырой нефти в этом году вырастет примерно на 1,3% до 165,1 миллиона метрических тонн.

По оценкам аналитиков, доля проданных в этом году электромобилей может достигнуть 45% в Китае, около 25% в Европе и более 11% в США. Для сравнения, бум продаж автомобилей наряду с высокими темпами экономического роста и низким уровнем проникновения электромобилей стимулируют спрос на бензин в Индии и Индонезии.

По оценкам правительства, потребление бензина в Индии достигнет нового рекорда в 39,2 миллиона тонн в год до марта 2025 года, что примерно на 5% выше, чем 37,2 миллиона тонн в год до марта 2024 года.

По данным Управления энергетической информации США, потребление бензина в США в 2023 году упало примерно до 376 миллионов галлонов в день после достижения рекордных 392 миллионов галлонов в 2018 году.

Рост спроса на бензин в 2024 году. Фото: Reuters

Аналитики прогнозируют, что в 2024 году спрос останется на прежнем уровне. В результате ожидается, что рентабельность нефтепереработки в США останется под давлением после летнего пикового автомобильного сезона. В Европе в этом году спрос на бензин вырастет на 50 тысяч баррелей в сутки или на 2,3%. Подобный относительно бесконечный рост был зафиксирован и в прошлые годы.

Эксперты отмечают, что застойный спрос на бензин в Европе и растущая конкуренция со стороны нового нефтеперерабатывающего завода в Данготе в Нигерии, крупнейшего в Африке и Европе, который может прибавить от 280 до 300 тысяч баррелей бензина в сутки к глобальным балансам, будут оказывать давление на европейскую рентабельность. нефтепереработки.

Маржа бензина в США и Азии в этом году выросла на 85% и составила около 29 долларов за баррель нефти WTI и на 29% и около 13 долларов за баррель нефти Brent. В начале этого года рентабельность выросла из-за отдельных перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов в Азии и США, тогда как более высокие затраты на фрахт из-за атак на судоходство в Красном море и российскую энергетическую инфраструктуру поддержали европейские рынки бензина.

Напомним, мы писали, что с марта 2024 года на украинском топливном рынке наблюдается рост цен. Эксперты объяснили, с чем связана такая тенденция и что будет с ценами дальше.

Также мы рассказывали, что в России стремительно подскочили цены на дизтопливо. За прошлую неделю это горючее подорожало на 10%. Стоимость бензина тоже увеличилась — с начала года на 20%. Многие поставщики топлива, то есть российские НПЗ, вынужденно приостанавливают свою работу.