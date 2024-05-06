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У світі падає попит на бензин — в чому причина

6 травня 2024 13:00
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Зростання попиту на бензин у 2024 році уповільниться через зростання кількість електромобілів у Китаї та США
Заправка автомобіля бензином. Фото: caracoltv.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Зростання світового попиту на бензин може скоротитися вдвічі 2024 року, що знизить рентабельність нафтопереробних заводів у другому півріччі. За словами аналітиків, це обумовлено переходом на електромобілі в Китаї та США та поверненням до нормального споживання після тогорічної кризи — відскоку після COVID-19.

Про падіння світового попиту на бензин пишуть Reuters.

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За даними експертів, за найнижчого зростання з 2020 року попит,  у цьому році він, ймовірно, зросте на 340 тисяч барелів на добу і становитиме 26,5 млн барелів на добу. Минулого року зростання становило 700 тисяч барелів на добу, оскільки Китай наближається до піку попиту на транспортне паливо, а США вже перейшли його.

"Цього року попит у Китаї зросте лише на 10 000 барелів на добу через більш високий попит на електромобілі", — зазначив аналітик консалтингової компанії Wood Mackenzie Сушант Гупта.

Міжнародне енергетичне агентство, очікує, що на частку Китаю, який колись був світовим лідером попиту на бензин, припадатиме більша частина всіх продажів електромобілів цього року. При цьому за прогнозами дослідницького підрозділу China National Petroleum Corp., споживання бензину найбільшим у світі імпортером сирої нафти цього року зросте приблизно на 1,3% до 165,1 мільйона метричних тонн.

За оцінками аналітиків, частка проданих цього року електромобілів може досягти 45% у Китаї, близько 25% у Європі та понад 11% у США. Для порівняння, бум продажів автомобілів, поряд із високими темпами економічного зростання та низьким рівнем проникнення електромобілів, стимулюють попит на бензин в Індії та Індонезії.

За оцінками уряду, споживання бензину в Індії досягне нового рекорду в 39,2 мільйона тонн на рік до березня 2025 року, що приблизно на 5% вище, ніж 37,2 мільйона тонн на рік до березня 2024 року.

За даними Управління енергетичної інформації США, споживання бензину в США у 2023 році впало приблизно до 376 мільйонів галонів на день після досягнення рекордних 392 мільйонів галонів у 2018 році.

Зростання попиту на бензин у 2024 році
Зростання попиту на бензин у 2024 році. Фото: Reuters

Аналітики прогнозують, що у 2024 році попит залишиться на колишньому рівні. В результаті очікується, що рентабельність нафтопереробки у США залишиться під тиском після пікового літнього автомобільного сезону. У Європі цього року попит на бензин зросте на 50 тисяч барелів на добу, або на 2,3%. Подібне відносно незнечне зростання було зафіксовано й у минулі роки.

Експерти зазначають, що застійний попит на бензин у Європі та зростаюча конкуренція з боку нового нафтопереробного заводу в Данготі в Нігерії, найбільшого в Африці та Європі, який може додати від 280 до 300 тисяч барелів бензину на добу до глобальних балансів, чинитимуть тиск на європейську рентабельність нафтопереробки.

Маржа бензину в США та Азії цього року зросла на 85% і склала близько 29 доларів за барель нафти WTI та на 29% та близько 13 доларів за барель нафти Brent. На початку цього року рентабельність зросла через окремі перебої в роботі нафтопереробних заводів в Азії та США, тоді як вищі витрати на фрахт через атаки на судноплавство в Червоному морі та російську енергетичну інфраструктуру підтримали європейські ринки бензину.

Нагадаємо, ми писали, що із березня 2024 року на українському паливному ринку спостерігається зростання цін. Експерти пояснили, з чим пов'язана така тенденція та що буде з цінами далі.

Також ми розповідали, що у Росії стрімко підскочили ціни на дизпаливо. За минулий тиждень це пальне подорожчало на 10%. Вартість бензину теж збільшилась — з початку року аж на 20%. Чимало постачальників палива, тобто російських НПЗ, вимушено призупиняють свою роботу. 

бензин
електрокари
паливо
економіка

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