Ціни на бензин до кінця весни — експерти оновили прогнози

Автозаправна станція в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Із березня 2024 року на українському паливному ринку спостерігається зростання цін. Експерти пояснили, з чим пов'язана така тенденція та що буде з цінами далі.

Про це розповів фахівець із державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев, пише РБК-Україна.

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За словами експерта, подорожчання бензину навесні цього року було продиктоване насамперед зростанням курсу основних іноземних валют. Як приклад, на початку квітня американська валюта коштувала 38,99 гривні, євро — 42,35. На початку травня — 39,53 та 42,30 гривні відповідно.

У разі продовження подорожчання долара, вартість бензину також зросте. Проте за умови зниження курсу, пальне теж може втратити в ціні до кінця весни.

Залежність ціни на бензин від валютного курсу очевидна, адже закуповується в європейських країнах, завозиться через західний держкордон, а акциз з пального платиться в євро.

"Зростання ціни на бензин відбувалося з об'єктивних причин. Це пов'язано з здешевленням гривні. Якщо зростання курсу валют припиниться, то ціни стабілізуються, а якщо гривня зміцнюватиметься, то паливо може подешевшати", — пояснив він.

Щодо ситуації з дизельним пальним та автогазом, то причиною здешевлення є профіцит цих видів пального після завершення опалювального періоду. Не виключено, що зниження вартості автогазу продовжиться, що може підштовхнути водіїв активніше переходити на даний вид пального.

Що стосується ймовірного впливу на ціни планів влади з підвищення акцизу на пальне, то зараз це не відбивається на цінах у роздрібі. Очікується, що законопроєкт підвищить акцизи тільки з 1 липня 2024 року, проте, коли його можуть ухвалити — невідомо.

"Коли його буде ухвалено, поки неясно. Я не виключаю, що акциз може піднятися і з серпня. А доти ще багато може статися, у тому числі й зниження вартості палива", — додав експерт.

Як змінились ціни на пальне

За інформацією консалтингової групи А-95, на початку квітня бензин А-92 продавали у середньому за 51,31 грн/літр, на початку травня ціна зросла до 51,81 грн/літр.

А-95 подорожчав з 54,32 до 55,73 грн/літр, А-95 Premium — з 57,78 до 59,09 грн/літр.

Дизпаливо та автомобільний газ знизились у ціні з 54,55 грн/літр за літр до 53,89, та з 28,05 грн/літр до 27,47 грн/літр.

Джерело: Мінфін

Нагадаємо, 6 травня 2024 року ціни на пальне на АЗС Україні не змінилися. Так, вартість бензину, дизелю та автогазу стабільна та залишається на рівні попереднього дня.

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