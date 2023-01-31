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В мире рекордно сократились запасы дизтоплива

31 января 2023 11:47
lis.jpg - Ксения Лисновская
Запасы дизтоплива в мире рекордно сокращаются — что известно
Низкие объемы запасов дестабилизируют ситуацию с ценами
lis.jpg - Ксения Лисновская

Объемы запасов дизельного топлива на мировом топливном рынке опустились до многолетних минимумов. Этот факт дестабилизирует ситуацию с ценами.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Сокращение запасов дизеля

Как отметил Гетманцев, запасы дизеля и других дистиллянов в Соединенных Штатах находятся на самом низком уровне с 90-х годов. Ситуация в еврозоне немного лучше, однако запасы — на сезонном минимуме с 2007-го. Неутешительная ситуация в Азии, в Сингапуре запасы близки к минимуму с 2000 лет.

При этом 5 февраля заработает эмбарго Евросоюза на закупки нефтепродуктов из россии. ЕС готовится ввести ценовой потолок на уровне 100-120 долларов за баррель.

"Продолжаются последние консультации каким будет "потолок", в том числе на дизельное топливо из государства-агрессора. ЕС предлагает $100 за баррель, некоторые страны G7 предполагают от $100 до $110 за баррель, при этом в пятницу (27 января) фьючерсы на ДТ торговались на лондонской бирже по $125", — отметил нардеп.

Ожидается, что ценовой порог позволит "сбить" цены на дизель, который россия попытается продать третьим странам. Это поможет достичь двух целей:

  • удержать от роста мировых цен на дизтопливо;
  • ограничить энергетические доходы рф.

Влияние ситуации на Украину

Развитие ситуации на мировых рынках имеет большое значение для Украины. Ведь от этого зависит:

  • начало посевной кампании, что повысит спрос на дизель со стороны аграриев (они в свою очередь обеспечивают более 50% поступлений валюты в Украину);
  • энергетическая безопасность украинцев, использующих дизель для генераторов.

"И в конце концов, "Леопарды" тоже любят дизель", — отметил политик, имея в виду танки, которые планируют передать Украине.

Напомним, на автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начнут продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появится в продаже с 1 февраля 2023 года.

Ранее эксперты предупреждали, что этой зимой Украина может столкнуться с дефицитом морозостойкого дизтоплива из-за его нехватки в Европе. Украинским водителям в таком случае советовали обходиться либо простым, либо дождаться поставок более дорого "арктического". Ведь обычный дизель, который сейчас на заправках, не рассчитан на холодную погоду.

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