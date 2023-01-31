Запаси дизпалива у світі рекордно скорочуються - що відомо

У світі рекордно скоротилися запаси дизпалива
Обсяги запасів дизельного палива на світовому паливному ринку опустилися до багаторічних мінімумів. Цей факт дестабілізує ситуацію із цінами.
Про це розповів очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Скорочення запасів дизелю
Як зазначив Гетманцев, запаси дизелю та інших дистилянтів у Сполучених Штатах перебувають на найнижчому рівні з 90-х років. Ситуація у єврозоні трохи краща, проте запаси — на сезонному мінімумі з 2007-го. Невтішна ситуація в Азії, у Сінгапурі запаси близькі до мінімуму з 2000 років.
При цьому 5 лютого запрацює ембарго Євросоюзу на закупівлю нафтопродуктів з росії. ЄС готується запровадити цінову стелю на рівні 100-120 доларів за барель.
"Продовжуються останні консультації — якою буде "стеля", у тому числі на дизельне паливо з держави-агресора. ЄС пропонує $100 за барель, деякі країни G7 припускають — від $100 до $110 за барель, при цьому в п'ятницю (27 січня) ф'ючерси на ДП торгувалися на лондонській біржі по $125", — зазначив нардеп.
Очікується, що ціновий поріг дозволить "збити" ціни на дизель, який росія намагатиметься продати третім країнам. Це допоможе досягнути двох цілей:
- утримати від зростання світових цін на дизпаливо;
- обмежити енергетичні доходи рф.
Вплив ситуації на Україну
Розвиток ситуації на світових ринках має велике значення для України. Адже від цього залежить:
- початок посівної кампанії, що підвищить попит на дизель з боку аграріїв (вони у свою чергу забезпечують понад 50% надходжень валюти в Україну);
- енергетична безпека українців, які використовують дизель для генераторів.
"І зрештою, "Леопарди" теж люблять дизель", — зазначив політик, маючи на увазі танки, які планують передати Україні.
Нагадаємо, на автомобільних заправних станціях державної компанії "Укрнафта" почнуть продавати "арктичне" дизельне паливо. Воно з'явиться у продажу з 1 лютого 2023 року.
Раніше експерти попереджали, що цієї зими Україна може зіткнутися з дефіцитом морозостійкого дизпалива через його нестачу в Європі. Українським водіям у такому випадку радили обходитися або простим, або ж дочекатися поставок більш дорого "арктичного". Адже звичайний дизель, який зараз є на заправках, не розрахований на холодну погоду.