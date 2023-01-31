Запаси дизпалива у світі рекордно скорочуються - що відомо

Низькі обсяги запасів дестабілізують ситуацію із цінами

Обсяги запасів дизельного палива на світовому паливному ринку опустилися до багаторічних мінімумів. Цей факт дестабілізує ситуацію із цінами.

Про це розповів очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Скорочення запасів дизелю

Як зазначив Гетманцев, запаси дизелю та інших дистилянтів у Сполучених Штатах перебувають на найнижчому рівні з 90-х років. Ситуація у єврозоні трохи краща, проте запаси — на сезонному мінімумі з 2007-го. Невтішна ситуація в Азії, у Сінгапурі запаси близькі до мінімуму з 2000 років.

При цьому 5 лютого запрацює ембарго Євросоюзу на закупівлю нафтопродуктів з росії. ЄС готується запровадити цінову стелю на рівні 100-120 доларів за барель.

"Продовжуються останні консультації — якою буде "стеля", у тому числі на дизельне паливо з держави-агресора. ЄС пропонує $100 за барель, деякі країни G7 припускають — від $100 до $110 за барель, при цьому в п'ятницю (27 січня) ф'ючерси на ДП торгувалися на лондонській біржі по $125", — зазначив нардеп.

Очікується, що ціновий поріг дозволить "збити" ціни на дизель, який росія намагатиметься продати третім країнам. Це допоможе досягнути двох цілей:

утримати від зростання світових цін на дизпаливо;

обмежити енергетичні доходи рф.

Вплив ситуації на Україну

Розвиток ситуації на світових ринках має велике значення для України. Адже від цього залежить:

початок посівної кампанії, що підвищить попит на дизель з боку аграріїв (вони у свою чергу забезпечують понад 50% надходжень валюти в Україну);

енергетична безпека українців, які використовують дизель для генераторів.

"І зрештою, "Леопарди" теж люблять дизель", — зазначив політик, маючи на увазі танки, які планують передати Україні.

Нагадаємо, на автомобільних заправних станціях державної компанії "Укрнафта" почнуть продавати "арктичне" дизельне паливо. Воно з'явиться у продажу з 1 лютого 2023 року.

Раніше експерти попереджали, що цієї зими Україна може зіткнутися з дефіцитом морозостійкого дизпалива через його нестачу в Європі. Українським водіям у такому випадку радили обходитися або простим, або ж дочекатися поставок більш дорого "арктичного". Адже звичайний дизель, який зараз є на заправках, не розрахований на холодну погоду.