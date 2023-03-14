В закупках продуктов для армии снова нашли завышенные цены

На этот раз серьезно переплатили за овощи

В государственных закупках продуктов для украинской армии снова обнаружили завышенные цены. В этот раз переплатили за овощи.

Об этом сообщают журналисты Bihus.Info.

Детали закупок продуктов

Как отмечается, журналисты получили расходные накладные и копию договора, заключенного между Министерством обороны Украины и ООО "Гарна страва" по поставкам продуктов военнослужащим в 2023 году.

Всего в этом году оборонное ведомство заключило восемь контрактов на поставку продуктов армии. За каждой компанией закреплена определенная воинская часть.

Журналисты объяснили, что документы получили от самих военных, которые обратили внимание на завышенную стоимость продуктов еще зимой этого года.

В этот раз значительно дешевле яйца (8-8,5 грн/ед.) от компании "Гарна страва" против 17 грн от ООО "Актив компани", ранее фигурировавшей в скандале о завышенных ценах.

Однако овощи компания предложила очень дорого. В частности, картофель в годовом договоре должен был поставляться в январе по 27 грн/кг (с НДС), капуста — по 33 грн/кг, свекла — по 30 грн/кг. При этом покупала картофель компания в январе по 7,2-10,5 грн (с НДС), капусту — около 12,5 грн/кг, свеклу — до 11 грн/кг.

Разница между закупочной стоимостью и ценой поставки в январе по картофелю достигла 16,5-19,8 грн, по капусте — 20,5 грн, свеклы — по меньшей мере 19 грн за кг.

В компании ООО "Гарна страва" объяснили, что себестоимость доставки достигла 10 грн за кг продукции из-за подвоза продуктов на фронт.

Напомним, в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство попала информация о том, что Минобороны осуществляло закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

После этого депутаты Верховной Рады поддержали обнародование стоимости закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.