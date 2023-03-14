У закупівлях продуктів для армії знову знайшли завищені ціни

Цього разу серйозно переплатили за овочі

У державних закупівлях продуктів для української армії знову знайшли завищені ціни. Цього разу переплатили за овочі.

Про це повідомляють журналісти Bihus.Info.

Деталі закупівель продуктів

Як зазначається, журналісти отримали видаткові накладні та копію договору, укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ "Гарна страва" щодо постачання продуктів військовослужбовцям у 2023 році.

Загалом цьогоріч оборонне відомство уклало вісім контрактів на постачання продуктів армії. За кожною компанією закріплена певна військова частина.

Журналісти пояснили, що документи отримали від самих військових, які звернули увагу на завищену вартість продуктів ще взимку цього року.

Цього разу значно дешевші яйця (8-8,5 грн/од.) від компанії "Гарна страва" проти 17 грн від ТОВ "Актив компані", яка раніше фігурувала у скандалі про завищені ціни.

Однак овочі компанія запропонувала дуже дорого. Зокрема, картопля у річному договорі має поставлятися у січні за 27 грн/кг (з ПДВ), капуста — за 33 грн/кг, буряк — за 30 грн/кг. При цьому купувала картоплю компанія у січні за 7,2-10,5 грн (з ПДВ), капусту — близько 12,5 грн/кг, буряки — до 11 грн/кг.

Різниця між закупівельною вартістю та ціною постачання у січні щодо картоплі сягнула 16,5-19,8 грн, щодо капусти — 20,5 грн, буряку — щонайменше 19 грн за кг.

У компанії ТОВ "Гарна страва" пояснили, що собівартість доставки сягнула 10 грн за кг продукції через підвезення продуктів на фронт.

Нагадаємо, в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.

Після цього депутати Верховної Ради підтримали оприлюднення вартості закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.