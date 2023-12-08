Пенсии ветеранов войны — какие предусмотрены доплаты

Деньги в руках. Фото: РБУ-Украина

В Украине ветераны войны имеют право на доплаты к пенсиям, что существенно увеличивает их конечный размер. Однако нужно соблюдать определенные условия.

Об этом рассказали эксперты, пишет издание "На пенсии".

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Доплаты к пенсиям для УБД

Участники боевых действий могут досрочно выходить на пенсию в возрасте 55 лет. Также предполагается повышение к пенсионной выплате в размере 25% от объема прожиточного минимума.

Суммарно размер пенсии у граждан со статусом УБД со всеми надбавками (кроме пенсий за особые заслуги) должен составлять не менее 210% уровня прожиточного минимума.

Возраст и условия выхода на пенсию могут отличаться. Участники боевых действий, не являющиеся кадровыми военными, могут выходить на пенсию на пять лет раньше и должны иметь страховой стаж. Так, если гражданин не был всю жизнь военным, однако теперь имеет статус УБД, для назначения пенсии необходимо обязательно иметь достаточное количество стажа. В частности, кадровый военный может выйти на пенсию на 15 и даже 20 лет раньше, если есть достаточное количество военной выслуги.

Пенсию военным за выслугу лет назначают:

независимо от возраста — если есть 25 лет военной выслуги, летчикам и подводникам — 20 лет,

в 45 лет — если есть 25 лет стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев выслуги,

в 45 лет — 20 лет выслуги, независимо от общего стажа.

Некоторые виды службы могут относиться к выслуге лет в двойном или тройном размере. В частности, в тройном — за периоды участия в боевых действиях (в АТО).

Пенсии участников боевых действий Второй мировой

Для граждан, являющихся участниками боевых действий Второй мировой войны, которым 85 лет и старше, пенсионные выплаты осуществляют с учетом адресной помощи, устанавливаемой для лиц с инвалидностью из-за войны первой группы.

Размер пенсии у лиц с инвалидностью в результате войны первой группы должен составлять не менее 650% прожиточного минимума. Сейчас это — 13,6 тыс. гривен.

Пенсии за особые заслуги

По украинскому законодательству, пенсии за особые заслуги перед страной предусмотрены гражданам, имеющим советские или украинские ордена.

Если есть хотя бы один орден, кроме основной суммы пенсии начислят пенсию за особые заслуги в 23% прожиточного минимума. Если два ордена, объем такой пенсии будет на 1% выше — 24% от прожиточного минимума.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что на фоне войны украинцам продолжают начислять пенсии и социальные выплаты. Однако изменение банковских реквизитов в некоторых случаях может привести к потере выплат.

Также мы сообщали, что в Украине за третий квартал этого года средняя пенсия повысилась. Наибольшие выплаты получают украинцы в трех регионах.