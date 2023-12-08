Пенсії ветеранів війни — які передбачені доплати

Гроші у руках. Фото: РБУ-Україна

В Україні ветерани війни мають право на доплати до пенсій, що суттєво збільшує кінцевий розмір. Однак потрібно дотримуватися певних умов.

Про це розповіли експерти, пише видання "На пенсії".

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Доплати до пенсій для УБД

Учасники бойових дій можуть достроково виходити на пенсію за віком 55 років. Також передбачається підвищення до пенсійної виплати у розмірі 25% від обсягу прожиткового мінімуму.

Сумарно розмір пенсії в громадян зі статусом УБД із усіма надбавками (окрім пенсій за особливі заслуги) має становити щонайменше 210% від рівня прожиткового мінімуму.

Вік і умови виходу на пенсію може відрізнятися. Учасники бойових дій, які не є кадровими військовими, можуть виходити на пенсію на п'ять років раніше і повинні мати страховий стаж. Так, якщо громадянин не був все життя військовим, проте тепер має статус УБД, для призначення пенсії необхідно обов'язково мати достатню кількість стажу. Зокрема, кадровий військовий може вийти на пенсію на 15 і навіть на 20 років раніше, якщо достатня кількість військової вислуги.

Пенсію військовим за вислугу років призначають:

незалежно від віку — якщо є 25 років військової вислуги, льотчикам і підводникам — 20 років,

в 45 років — якщо є 25 років стажу, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців вислуги,

в 45 років — 20 років вислуги, незалежно від стажу.

Деякі види служби можуть зараховуватися до вислуги років у подвійному чи потрійному розмірі. Зокрема, у потрійному — за періоди участі в бойових діях (в АТО).

Пенсії учасників бойових дій Другої світової

Для громадян, котрі є учасниками бойових дій Другої світової війни, яким 85 років і більше, пенсійні виплати здійснюють з урахуванням адресної допомоги, яку встановлюють для осіб з інвалідністю через війну першої групи.

Розмір пенсії в осіб із інвалідністю внаслідок війни першої групи має становити щонайменше 650% від прожиткового мінімуму. зараз це — 13,6 тис. гривень.

Пенсії за особливі заслуги

З українським законодавством, пенсію за особливі заслуги перед країною передбачені громадянам, які мають радянські чи українські ордени.

Якщо є хоча б один орден, окрім основної суми пенсії, нарахують пенсію за особливі заслуги у 23% прожиткового мінімуму. Якщо два ордени, обсяг такої пенсії буде на 1% вища — 24% від прожиткового мінімуму.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що на тлі війни українцям продовжують нараховувати пенсії та соціальні виплати. Однак, зміна банківських реквізитів у деяких випадках може призвести до втрати виплат.

Також ми повідомляли, що в Україні за третій квартал поточного року середня пенсія підвищилась. Найбільші виплати отримують українці у трьох регіонах.