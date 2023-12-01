Як отримати пенсію в Ощадбанку із заблокованої карти

Пенсіонерка в банківському відділенні. Фото: Укрінформ

В державному Ощадбанку пояснили, яким чином можна отримати пенсійні виплати, зараховані на банківську карту, термін дії якої вичерпаний.

Про це повідомила начальниця філії Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" Ганна Прасол на брифінгу, передає Укрінформ.

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Якщо термін дії картки Ощадбанку закінчився до квітня 2022 року, то зняти кошти з такої картки наразі неможливо, хоча на неї продовжує зараховуватися пенсія.

Щоб зняти кошти, власник простроченої карти має звернутися до відділення Ощадбанку і отримати нову карту.

"Банк — як агент, уповноважений зараховувати кошти на картки пенсіонерів. Нарахування цих пенсій здійснює Пенсійний фонд України, а ми вже здійснюємо, згідно зі списками, зарахування саме на картки. На сьогодні у нас є картки, дія яких пролонгована - це ті, термін дії яких закінчився в квітні 2022 року. А ті, дія яких закінчилась до квітня 2022 року, на жаль, сьогодні в статусі тимчасово призупинених. Тобто клієнти повинні звернутися до банку й отримати нову картку. Але на рахунок цих карток ми все ж таки продовжимо зараховувати пенсію, якщо Пенсійний фонд її нараховує", — пояснила Ганна Прасол.

Це стосується всіх пенсіонерів — клієнтів Ощадбанку. І, зокрема, тих, які зараз перебувають на захоплених територіях, у тому числі на територіях, окупованих ще у 2014 році.

Менеджерка банку нагадала, що станом на сьогодні Ощадбанк пролонгував усі платіжні картки, термін дії яких закінчився з квітня 2022 року до 1 січня 2024 року. Таким чином, ці картки пролонговані вже майже протягом двох років.

Нагадаємо, нещодавно Ощадбанк запустив послугу поповнення банківської картки на касах в магазинах.

Раніше в Ощадбанку заявляли, що з грудня планують оновити тарифи за зарплатними картками для клієнтів.

Зокрема, перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.