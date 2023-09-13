Венгрия планирует расширить запрет на импорт украинского зерна
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что его страна договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении национальных запретов на импорт украинского зерна, если Европейский Союз не продлит запрет, истекающий 15 сентября.
Об этом сообщает Reuters.
Запрет на импорт зерна из Украины
По словам министра, новый национальный запрет будет касаться более широкого спектра украинской продукции, чем нынешние меры.
"Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если Брюссель не примет решения о продлении существующего моратория, то мы будем принимать национальные меры в индивидуальном порядке", — сказал Надь.
В настоящее время страны настаивают на продлении действующего запрета ЕС по истечении срока его действия в пятницу, 15 сентября. Польша и Венгрия заявили, что в одностороннем порядке будет продолжен запрет, если решение не будет принято.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна окончательно решила не открывать границу для импорта украинской агропродукции. Он подчеркнул, что никакое решение, принятое в Брюсселе, не изменит ситуацию.
Также мы писали, что большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Послы 22 из 27 стран-членов ЕС критически или скептически относятся к этой идее.
Добавим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна.