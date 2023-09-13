Венгрия планирует расширить запрет на импорт украинского зерна

Комбайн в поле. Фото: Pexels

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что его страна договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении национальных запретов на импорт украинского зерна, если Европейский Союз не продлит запрет, истекающий 15 сентября.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам министра, новый национальный запрет будет касаться более широкого спектра украинской продукции, чем нынешние меры.

"Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если Брюссель не примет решения о продлении существующего моратория, то мы будем принимать национальные меры в индивидуальном порядке", — сказал Надь.

В настоящее время страны настаивают на продлении действующего запрета ЕС по истечении срока его действия в пятницу, 15 сентября. Польша и Венгрия заявили, что в одностороннем порядке будет продолжен запрет, если решение не будет принято.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна окончательно решила не открывать границу для импорта украинской агропродукции. Он подчеркнул, что никакое решение, принятое в Брюсселе, не изменит ситуацию.

Также мы писали, что большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Послы 22 из 27 стран-членов ЕС критически или скептически относятся к этой идее.

Добавим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна.