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Угорщина планує розширити заборону на імпорт українського зерна

13 вересня 2023 12:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Угорщина планує розширити заборону на імпорт українського зерна
Комбайн на полі. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що його країна домовилася з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення національних заборон на імпорт українського зерна, якщо Європейський Союз не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами міністра, нова національна заборона стосуватиметься ширшого спектра української продукції, ніж нинішні заходи.

"Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не прийме рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національних заходів в індивідуальному порядку", — сказав Надь.

Наразі країни наполягають на продовженні чинної заборони ЄС після закінчення терміну її дії в п'ятницю, 15 вересня. Польща та Угорщина заявили, що в односторонньому порядку продовжать заборону, якщо рішення не буде прийнято. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна остаточно вирішила не відкривати кордони для імпорту української агропродукції. Він наголосив, що ніяке рішення, ухвалене в Брюсселі, не змінить ситуації.

Також ми писали, що більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Посли 22 із 27 країн — членів ЄС критично або скептично ставляться до цієї ідеї.

Додамо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Польща заблокує експорт українського зерна.

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