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Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок нефти из РФ

20 апреля 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок нефти из РФ
Поставки нефти из России по трубопроводу. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Венгрия и Сербия планируют построить нефтепровод для транзита российской нефти из трубопровода "Дружба" через венгерскую территорию до сербских потребителей. Соглашение между странами может быть подписано в июне на сербско-венгерском саммите. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не подпадают под санкции Евросоюза.

Об этом пишут российские СМИ.

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Предполагается, что нефтепровод будет проложен между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом. Протяженность нефтепровода составит около 128 км, а стоимость его строительства будет около 100 млн евро. Коридор газопровода из Сербии в Венгрию, являющийся частью сухопутного продолжения второй нитки газопровода "Турецкий поток", может быть использован для строительства нефтепровода, что сократит сроки реализации проекта.

Стоит отметить, что данное сотрудничество имеет политический и экономический контекст, поскольку это позволит укрепить взаимоотношения между Венгрией и Сербией, а также уменьшить зависимость Сербии от нефтепродуктов, которые поставляются из других стран.

Напомним, что 17 апреля нефть в мире снова начала дорожать на фоне планов ОПЕК+ по сокращению добычи. Марка Brent повысилась в стоимости до 86,37 доллара за баррель.

 

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