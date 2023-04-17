Цены на нефть растут — какая стоимость марок Brent и WTI

Работник нефтяной компании. Фото: Reuters

В понедельник, 17 апреля, нефть в мире снова начала дорожать на фоне планов ОПЕК+ по сокращению добычи. Марка Brent повысилась в стоимости до 86,37 доллара за баррель.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,1%, до 86,37 доллара за баррель, нефть американской марки West Texas Intermediate — на 0,1%, до 82,56 доллара.

Данные показатели зафиксировали четвертый недельный прирост на прошлой неделе, что считается самой длинной полосой с середины прошлого года. Это произошло после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало прогноз по спросу в 2023-м в 101,9 млн баррелей в сутки, что на 2 млн баррелей больше, чем в прошлом году.

Также агентство предупредило, что сокращение добычи нефти, объявленное производителями ОПЕК+, может усугубить дефицит предложения во второй половине года. Это может нанести ущерб потребителям и восстановлению мировой экономики.

Увеличение расходов на поставку сырой нефти из стран Ближнего Востока, удовлетворяющих более половины спроса в Азии, уже снизило маржу нефтеперерабатывающих предприятий, заставляя их обеспечивать поставки из других регионов.

В то же время экспорт нефти из северного Ирака в турецкий порт Джейхан остается замороженным около трех недель после решения суда, что Анкара должна выплатить Багдаду компенсацию за несанкционированные поставки.

Напомним, ранее в России заявляли о дальнейшем сокращении нефтедобычи, которое называют "добровольным". Таким образом, решение будет действовать еще три месяца.

Также мы писали, что недавнее решение Саудовской Аравии, России и других стран-экспортеров нефти из группы ОПЕК+ сократить добычу нефти может привести к росту цен на нефть, сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.