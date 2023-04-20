Угорщина та Сербія побудують трубопровід для постачання нафти з РФ

Постачання нафти з Росії трубопроводом. Фото: Reuters

Угорщина та Сербія планують збудувати нафтопровід для транзиту російської нафти з трубопроводу "Дружба" через угорську територію до сербських споживачів. Угода між країнами може бути підписана у червні на сербсько-угорському саміті. Постачання нафти трубопроводом "Дружба" не підпадає під санкції Євросоюзу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Передбачається, що нафтопровід буде прокладено між угорським містом Альдьо та сербським Нові-Садом. Протяжність нафтопроводу складе близько 128 км, а вартість будівництва буде близько 100 млн євро. Коридор газопроводу з Сербії до Угорщини, який є частиною сухопутного продовження другої нитки газопроводу "Турецький потік", може бути використаний для будівництва нафтопроводу, що скоротить терміни реалізації проєкту.

Варто зазначити, що ця співпраця має політичний та економічний контекст, оскільки це дозволить зміцнити взаємини між Угорщиною та Сербією, а також зменшити залежність Сербії від нафтопродуктів, що постачаються з інших країн.

Нагадаємо, що 17 квітня, нафта у світі знову почала дорожчати на тлі планів ОПЕК+ щодо скорочення видобутку. Марка Brent підвищилася у вартості до 86,37 долара за барель.