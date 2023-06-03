Украина готова к экспорту зерна через Черное море без России

Экспорт зерна по Черному морю. Фото: google

Украина подтвердила готовность продолжать экспорт зерна через Черное море даже без поддержки России. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что если Москва расторгнет текущее соглашение по экспорту зерна, украинское правительство готово действовать самостоятельно.

Об этом агентству Reuters заявил Министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

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По словам Николая Сольского, Россия уже заблокировала главный черноморский порт Украины, Южный и ограничила количество судов, которые могут доставлять украинское зерно в отдельные страны. В ответ Россия заявила, что будет рассматривать больше судов, если все стороны согласятся на разблокирование транзита российского аммиака через Украину в порт Южный для экспорта.

"Происходящие там действия в последние дни больше говорят о том, что на самом деле только юридически выглядит, что этот коридор работает, а на самом деле там ничего особенного не происходит", — сказал Сольский.

В такой ситуации Украина готова к реализации плана Б, который предусматривает экспорт зерна через Черное море без участия России. Министр предложил страховые гарантии для компаний, позволяющих продолжать поставки зерна в новых условиях.

Правительство Украины уже создало специальный страховой фонд в размере около 547 миллионов долларов для компаний, чьи суда будут выполнять поставки через украинские порты на Черном море по новому соглашению. Николай Сольский также подчеркнул, что украинские военные и противовоздушная оборона обеспечивают безопасность в районе транспортировки зерна.

Напомним, российская делегация снова отказала в регистрации входящего флота для участия в зерновой инициативе. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня.

Кроме того, украинские порты и зерновая инициатива являлись основными темами рабочей поездки Президента Украины, Владимира Зеленского, в Одесскую область. На совещании, состоявшемся под его руководством, обсуждались актуальные вопросы состояния портовой инфраструктуры, реализации зерновой инициативы и развития альтернативных логистических маршрутов для экспорта украинской продукции.