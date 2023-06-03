Україна готова до експорту зерна через Чорне море без Росії

Експорт зерна Чорним морем. Фото: google

Україна підтвердила свою готовність продовжувати експорт зерна через Чорне море навіть без підтримки Росії. Міністр сільського господарства України, Микола Сольський, заявив, що якщо Москва розірве поточну угоду з експорту зерна, український уряд готовий діяти самостійно.

Про це агентству Reuters заявив Міністр аграрної політики України Микола Сольський.

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За словами Миколи Сольського, Росія вже заблокувала головний чорноморський порт України, Південний, і обмежила кількість суден, які можуть доставляти українське зерно до окремих країн. У відповідь, Росія заявила, що буде розглядати більше суден, якщо всі сторони згодяться на розблокування транзиту російського аміаку через Україну до порту Південний для експорту.

"Дії, які відбуваються там в останні дні, більше говорять про те, що насправді тільки юридично виглядає, що цей коридор працює, а насправді там нічого особливого не відбувається", — сказав Сольський.

У такій ситуації Україна готова до реалізації "плану Б", який передбачає експорт зерна через Чорне море без участі Росії. Міністр запропонував страхові гарантії для компаній, що дозволять продовжувати постачання зерна у нових умовах.

Уряд України вже створив спеціальний страховий фонд у розмірі близько 547 мільйонів доларів для компаній, чиї судна будуть виконувати постачання через українські порти на Чорному морі за новою угодою. Микола Сольський також підкреслив, що українські військові й протиповітряна оборона забезпечують безпеку в районі транспортування зерна.

Нагадаємо, російська делегація знову відмовила в реєстрації вхідного флоту для участі в зерновій ініціативі. Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня.

Крім того, українські порти та зернова ініціатива були основними темами робочої поїздки Президента України, Володимира Зеленського, на Одещину. На нараді, яка відбулась під його керівництвом, обговорювалися актуальні питання стану портової інфраструктури, реалізації зернової ініціативи та розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції.