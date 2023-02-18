Украина может возобновить экспорт из-за избытка электроэнергии

Украина может возобновить экспорт электроэнергии из-за избытка, — Герус
Перед Украиной вскоре может встать вопрос возобновления экспорта электроэнергии. В энергосистеме нет дефицита электричества почти неделю, даже возник излишек.
Об этом сообщил глава энергетического комитета парламента Андрей Герус в Facebook.
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Возобновление экспорта электроэнергии
Руководитель энергокомитета рассказал, что, в частности, в воскресенье, 12 февраля, из-за существенного профицита электроэнергии впервые в этом году прибегли к применению ограничения генерации солнечных электростанций.
Он предполагает, что вскоре будет разрешен экспорт электроэнергии в дневные часы. Тогда как в период вечерних пиков с 17:00 до 22:00 электричество нужно будет экономить.
"Уже в ближайшее время может возникнуть дилемма: днем профицит электроэнергии "сливать в землю" (ограничивать СЭС, но "ограниченную" электроэнергию все равно оплачивать) или разрешить экспорт электроэнергии в дневные часы. С сохранением импорта в вечерние часы, когда может быть потенциальный дефицит", — объяснил Герус.
Соответствующая ситуация увеличивает актуальность внедрения аккумуляторов на накопители (energy storage), позволяющих накапливать электричество днем и выдавать в сеть вечером.
"Пока такие технологии достаточно дорогие и нужные механизмы стимулов. Работаем над поиском решений", — добавил он.
Приостановка поставок
Летом прошлого года Украина начала экспортировать электроэнергию в страны Европейского Союза, и стала одним из ключевых экспортных товаров. Однако с 11 октября 2022 года, когда Россия начала объекты энергосистемы, экспорт прекратили.
Напомним, по данным Укрэнерго, 17 февраля в энергосистеме Украины также отсутствовал дефицит мощности: электростанции продолжают производить достаточное количество электроэнергии, чтобы покрыть потребности граждан.
Ранее глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что в Украине улучшается ситуация со светом, но враг коварен и готовится к новым атакам.