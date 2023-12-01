Всемирный банк предоставит Украине 1,2 млрд долларов на социальную защиту

Внутренние переселенцы. Фото: УНИАН

Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты по поддержке социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.

Об этом сообщает прессслужба Всемирного банка.

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Денежные средства выделяются Украине в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для инклюзии, устойчивости и эффективности" (INSPIRE) под гарантии правительства Японии.

На что пойдут деньги

Целью проекта является содействие поддержанию возможности правительства Украины оказывать социальную помощь бедным и уязвимым слоям населения во время войны.

Кроме того, целью является поддержание потенциала правительства для расширения возможностей социальной помощи уязвимым слоям населения во время войны и после нее.

Должны быть созданы основы для устойчивого восстановления путем улучшения доступа и качества социальных услуг и услуг занятости для бедных слоев и ВПЛ.

Средства Всемирного банка будут направлены на поддержку сирот, детей, находящихся на попечении, социально не защищенных студентов, а также пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и от торговли людьми.

В рамках проекта профинансируется 29 программ социальной помощи. Проект должен охватить около 10 миллионов украинцев.

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год финансирование социальной сферы является приоритетом №2 после сектора безопасности и обороны.

Министерству социальной политики Украины предусмотрены, в частности, расходы на социальную защиту попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан — 88 708,3 млн грн, что больше, чем в текущем году на 2 610,5 млн грн, или на 3 %.

За счет этих средств будут обеспечиваться выплаты почти 800 тыс. получателям государственной социальной помощи — лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью; лицам, не имеющим права на пенсию; и лицам с инвалидностью; ежемесячной денежной помощи лицам, проживающим вместе с инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства; 900 тыс. гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы; 12 тыс. получателям социальных стипендий.

Продолжится поддержка украинцев, переместившихся с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации.

Также поддержку будут получать лица, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания, повреждено или уничтожено в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ против Украины. Более 2 млн внутренне перемещенных лиц должны получить выплаты пособия на проживание.