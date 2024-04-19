Украина получит 560 млн евро в 2024 году от Европейского инвестиционного банка — детали меморандума

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава ЕИБ Надежда Кальвиньо. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Украина получит 560 млн евро в 2024 году от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Денежные средства выделяют для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья, а также на проекты, которые поддержат наше экономическое восстановление и украинский бизнес.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Планируем ускорить работу над текущими проектами и сфокусироваться на подготовке новых инвестиций ЕИБ в критические государственные и частные инициативы. Меморандум будет способствовать скорейшему восстановлению Украины и приблизит нас к Европейскому Союзу", — написал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава ЕИБ Надежда Кальвиньо. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Детали меморандума

В меморандуме определены приоритетные направления сотрудничества на ближайшие 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Ускоренная реализация существующих проектов:

В 2024 году ЕИБ направит 500 млн евро кредитов и 60 млн евро грантов на реализацию существующих проектов.

Новые проекты в государственном секторе на национальном уровне. Портфель новых национальных инфраструктурных проектов может, среди прочего:

включать инвестиции в дорожный сектор;

модернизацию железнодорожных линий, железнодорожных узлов и пунктов пересечения границы;

энергетический сектор;

повышение уровня гражданской защиты, а также защиты стратегической национальной инфраструктуры и цифровой устойчивости Украины;

инфраструктуру здравоохранения.

Новые проекты в государственном секторе на местном уровне. Ожидается, что стороны разработают общие проекты в следующих областях:

обеспечение потребностей в коммунальных услугах, включая водоснабжение и водоотвод, централизованное теплоснабжение;

энергоэффективный ремонт поврежденных войной общественных зданий и частных домов;

восстановление, направленное на удовлетворение потребностей местной социальной инфраструктуры, включая образовательные учреждения и инвестиции в инфраструктуру здравоохранения.

Поддержка частного сектора:

ЕИБ рассматривает возможность увеличения гарантий для украинского бизнеса и дополнительных финансовых инструментов для развития частного сектора в Украине. Банк также рассмотрит возможность запуска дополнительного гарантийного механизма по поддержке прямых иностранных инвестиций в Украину.

Увеличение консультативной поддержки, включая развертывание JASPERS в Украине:

Программа ЕС JASPERS будет оказывать поддержку правительству Украины в подготовке критически важных инвестиций и стратегий, а также развитию потенциала в приоритетных сферах экономики. Кроме того, будет оказана поддержка по внедрению Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями, а также методологии отбора проектов.

По словам министра финансов Сергея Марченко, с началом полномасштабного вторжения РФ сотрудничество Украины и ЕИБ значительно расширилось. Сегодня объем портфеля совместных проектов в государственном и частном секторе является самым большим за все годы сотрудничества и составляет более 7 млрд евро, а с начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ — более 2 млрд евро.

"Мобилизованные средства были направлены на обеспечение насущных потребностей страны, в том числе на восстановление критической инфраструктуры и поддержку энергетического сектора. Подписание меморандума позволит структурировать направления дальнейшего сотрудничества в государственном и частном секторах. Проекты будут сосредоточены, среди прочего, на усилиях по восстановлению и целям вступления в ЕС", — отметил глава Минфина.

Что еще нужно знать

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 апреля встретился с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой на полях Spring Meetings. Чиновники обсудили экономическое восстановление Украины и замороженные активы РФ.

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