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Украина получит новый заем от Всемирного банка, — Шмыгаль

20 июля 2023 18:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получит новый заем от Всемирного банка, — Шмыгаль
Вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани, премьер Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина получит новый заем от Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Страна получит 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, соответствующее соглашение было подписано Всемирным банком и Минфином. Это произошло во время встречи украинского премьера с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани.

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Вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани, премьер Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Средства будут направлены на укрепление социальной защиты, оказание помощи людям во время войны и для восстановления экономики.

"В целом Группа Всемирного банка совместно с партнерами мобилизовали для помощи Украине 34 млрд долларов. Из них более 22 млрд долларов уже поступили в бюджет. Особенно благодарны за крупнейший в истории Банка инвестиционный проект PEACE in Ukraine, который помогает финансировать социальные выплаты и пенсии", — рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина ценит это сотрудничество и рассчитывает на дальнейшие совместные проекты по восстановлению и развитию.

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Вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани, премьер Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко. Фото: t.me/Denys_Smyhal
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Вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани, премьер Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко. Фото: t.me/Denys_Smyhal
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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина попытается отремонтировать Каховскую гидроэлектростанцию, которую подорвали российские захватчики. Правительство утвердило экспериментальный проект.

Также мы писали, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль оценил возможность повышения налогов в стране в 2023 году. Утверждает, что цель на этот год — возврат отмененной системы налогообложения.

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