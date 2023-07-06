Шмигаль розповів, які податки підвищать у 2023 році

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Очільник українського уряду Денис Шмигаль оцінив можливість підвищення податків в країні у 2023 році. Стверджує, що мета на цей рік — повернення скасованої системи оподаткування.

Про це він заявив під час загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Оподаткування у 2023 році

Як зауважив Денис Шмигаль, в країні зараз приводять податкову систему до рівня, який був до війни. Йдеться про скасування спрощеної системи оподаткування, зокрема підвищення ставки з 2% до 5%.

За його словами, повернення податків до довоєнного рівня відбулося з 1 липня, як передбачено у законодавстві. Зараз очікують остаточного схвалення відповідного закону парламентом з 1 серпня.

Більше Кабінет міністрів не планує жодних інших підвищень податків, наголосив прем'єр-міністр.

"Інших змін, окрім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо, і, впевнений, не допустимо", — сказав він.

Цього року мають намір стабілізувати податкову систему на тому рівні, що був до повномасштабної війни, запевнив глава уряду.

Блокування законопроєкту №8401

Варто зауважити, що у парламенті заблокували законопроєкт №8401, який передбачає повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу. Його ухвалили у другому читанні 30 червня цього року.

Керівник міжфракційного обʼєднання "Розумна політика" Дмитро Разумков зареєстрував постанову, покликану не повертати перевірки та штрафи для бізнесу на період війни. Натомість у Податковому комітеті переконані, що постанову парламент не підтримає і президент підпише проєкт закону.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

Також у Державній митній службі розповіли про набуття законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону № 2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).