Україна отримає нову позику від Світового банку, — Шмигаль

Віцепрезидентка Світового банку Антонелла Бассані, прем'єр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна отримає нову позику від Світового банку під гарантії уряду Японії. Країна отримає 1,5 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За словами Шмигаля, відповідна угода була підписана Світовим банком та Мінфіном. Це відбулося під час зустрічі українського прем'єра з віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані.

Віцепрезидентка Світового банку Антонелла Бассані, прем'єр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кошти спрямують на зміцнення соціального захисту, надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки.

"Загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів. З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету. Особливо вдячні за найбільший в історії Банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії", — розповів Шмигаль.

Він наголосив, що Україна цінує цю співпрацю та розраховує на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку.

Віцепрезидентка Світового банку Антонелла Бассані, прем'єр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Віцепрезидентка Світового банку Антонелла Бассані, прем'єр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна спробує відремонтувати Каховську гідроелектростанцію, яку підірвали російські загарбники. Уряд затвердив експериментальний проєкт.

Також ми писали, що очільник українського уряду Денис Шмигаль оцінив можливість підвищення податків в країні у 2023 році. Стверджує, що мета на цей рік — повернення скасованої системи оподаткування.