Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Україна отримає нову позику від Світового банку, — Шмигаль arrow

Україна отримає нову позику від Світового банку, — Шмигаль

20 липня 2023 18:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримає нову позику від Світового банку, — Шмигаль
Віцепрезидентка Світового банку Антонелла Бассані, прем'єр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна отримає нову позику від Світового банку під гарантії уряду Японії. Країна отримає 1,5 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Позика для України

За словами Шмигаля, відповідна угода була підписана Світовим банком та Мінфіном. Це відбулося під час зустрічі українського прем'єра з віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані.

null
Віцепрезидентка Світового банку Антонелла Бассані, прем'єр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кошти спрямують на зміцнення соціального захисту, надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки.

"Загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів. З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету. Особливо вдячні за найбільший в історії Банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії", — розповів Шмигаль.

Він наголосив, що Україна цінує цю співпрацю та розраховує на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку.

null
Віцепрезидентка Світового банку Антонелла Бассані, прем'єр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: t.me/Denys_Smyhal
null
Віцепрезидентка Світового банку Антонелла Бассані, прем'єр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: t.me/Denys_Smyhal
null
Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна спробує відремонтувати Каховську гідроелектростанцію, яку підірвали російські загарбники. Уряд затвердив експериментальний проєкт.

Також ми писали, що очільник українського уряду Денис Шмигаль оцінив можливість підвищення податків в країні у 2023 році. Стверджує, що мета на цей рік — повернення скасованої системи оподаткування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Ремонти столичних доріг: влада Києва вирішила "закатати" в асфальт 2,5 мільярда

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

Новина з відео

22:19 Путін зробив цинічну заяву про вступ України в НАТО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз