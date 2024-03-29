Украине выделили 1,5 млрд долларов ссуды на поддержку политики развития — о чем идет речь

Американская валюта. Фото: Bloomberg

Украина получила 1,5 млрд долларов ссуды от Японии и Британии через механизм Всемирного банка. Средства пойдут в поддержку политики развития "Основи зростання".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Финансирование состоит из гарантии правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка на сумму 984 миллиона долларов и гарантии Великобритании на 516 миллионов долларов.

В общий фонд государственного бюджета поступило 1,4 миллиарда долларов. В целях снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств на сумму 99,54 миллиона долларов.

Предпосылкой получения транша стало выполнение Украиной необходимых требований по программе, в частности гармонизация таможенного и налогового законодательства Украины к нормам ЕС, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.

"Благодарен Японии, ВБритании и команде Всемирного банка, которые стоят с Украиной бок о бок от февраля 2022 года. Привлеченное финансирование будет направлено для поддержки ключевых приоритетов госбюджета", — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Что еще нужно знать

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. Это позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины.

Мы также сообщали, что Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина получила от Международного валютного фонда 880 миллионов долларов. По его словам, эти средства помогут нашему государству покрыть приоритетные бюджетные расходы.