Україні виділили 1,5 млрд доларів Позики на підтримку політики розвитку — про що йдеться

Американська валюта. Фото: Bloomberg

Україна отримала 1,5 млрд доларів позики від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Кошти підуть на підтримку політики розвитку "Основи зростання".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Фінансування складається з гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку на суму 984 мільйони доларів та гарантії Великої Британії на 516 мільйонів доларів.

До загального фонду державного бюджету надійшло 1,4 мільярда доларів. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов'язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі 99,54 мільйона доларів.

Передумовою отримання траншу стало виконання Україною необхідних вимог за програмою, зокрема це гармонізація митного та податкового законодавства України до норм ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель.

"Вдячний Японії, Британії та команді Світового банку, які стоять з Україною пліч-о-пліч від лютого 2022 року. Залучене фінансування буде спрямовано для підтримки ключових пріоритетів держбюджету", — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Що ще треба знати

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко разом з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк підписали двосторонню угоду про відтермінування виплат за державним боргом. Це зокрема дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України.

Ми також повідомляли, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 880 мільйонів доларів. За його словами, ці кошти допоможуть нашій державі покрити пріоритетні бюджетні видатки.