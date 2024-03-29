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Україна домовилася з США щодо відтермінування виплат за державним боргом

29 березня 2024 10:33
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Ірина Шпак
редактор
Україна підписала угоду з США про відтермінування виплат за держборгом
Міністр фінансів України Сергій Марченко та Посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: Мінфін
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Міністр фінансів України Сергій Марченко разом з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк підписали двосторонню угоду про відтермінування виплат за державним боргом. Це зокрема дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну України.

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За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, підписання даної Угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер.

У повідомленні сказано, що укладання данної Угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко та Посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: Мінфін

Україна підписала зміни до Меморандуму про перегляд боргових зобов'язань 21 грудня 2023 року. Це дозволяє знизити навантаження на бюджет та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків до кінця дії програми МВФ, а саме до березня 2027 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за два роки повномасштабної війни державний борг України зріс більш ніж наполовину. Станом на кінець лютого 2024 року він становив 5 490,1 млрд грн, або 143,7 млрд доларів. Основний приріст держборгу відбувся за рахунок залучення зовнішніх офіційних пільгових кредитів.

Ми також повідомляли, що інвестори, які мають українські державні облігації на загальну суму 20 мільярдів доларів, об'єдналися в комітет кредиторів. Об'єднання націлене на впорядкування переговорів з українським урядом щодо реструктуризації держборгу.

Сергій Марченко
Мінфін
США
держборг
борги
гроші

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