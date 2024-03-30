В госбюджет Украины поступило около 9 млрд долларов от международных партнеров

Американская валюта. Фото: Bloomberg

В общий фонд госбюджета Украины в марте 2024 года поступило около девяти миллиардов долларов льготного внешнего финансирования. Эти средства предоставили доноры Европейского Союза, Канады, Великобритании, Японии и Международного валютного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В ведомстве отметили, что в 2024 году внешнее финансирование Украины составляет 10,1 млрд долларов, а в целом с начала широкомасштабного вторжения России и сейчас идет речь о 83,7 млрд долларов.

В марте 2024 года в госбюджет Украины средства льготного финансирования поступили от следующих доноров:

ЕС — 4,9 млрд долларов США;

Канада — 1,5 млрд долларов США;

Япония — 1,1 млрд долларов США;

МВФ — 880 млн долларов США;

Великобритания — 515 млн долларов США.

Средства от Европейского Союза являются первым траншем нового инструмента Ukraine Facility и составляют часть переходного финансирования в размере 6 млрд евро. Этот механизм позволяет удовлетворять срочные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility.

Япония оказала финансовую помощь через механизмы Всемирного банка. В частности, в государственный бюджет поступило 882 млн долларов США как часть займа в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL) и 230 млн долларов США в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

Льготный кредит от Канады был предоставлен в рамках третьего дополнительного соглашения, которое является продолжением соглашения, подписанного 8 августа 2022 года.

Финансирование Международного валютного фонда является четвертым траншем в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Украина уже привлекла около 5,4 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов США.

Льготное финансирование от Великобритании является частью займа в поддержку политики развития "Основы роста" через механизм Всемирного банка.

"Международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины", — добавили в министерстве.

Что еще нужно знать

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. Это позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины.

Мы также писали, что в Министерстве финансов Украины рассказали, сколько средств было направлено из государственного бюджета страны на социальные выплаты в январе-феврале 2024 года. Известно, что все социальные нужды граждан государство обеспечило своевременно и в полном объеме.