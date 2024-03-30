В госбюджет Украины поступило около 9 млрд долларов от международных партнеров

Украина получила около девяти миллиардов долларов в марте — куда пойдут средства
В общий фонд госбюджета Украины в марте 2024 года поступило около девяти миллиардов долларов льготного внешнего финансирования. Эти средства предоставили доноры Европейского Союза, Канады, Великобритании, Японии и Международного валютного фонда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В ведомстве отметили, что в 2024 году внешнее финансирование Украины составляет 10,1 млрд долларов, а в целом с начала широкомасштабного вторжения России и сейчас идет речь о 83,7 млрд долларов.
В марте 2024 года в госбюджет Украины средства льготного финансирования поступили от следующих доноров:
- ЕС — 4,9 млрд долларов США;
- Канада — 1,5 млрд долларов США;
- Япония — 1,1 млрд долларов США;
- МВФ — 880 млн долларов США;
- Великобритания — 515 млн долларов США.
Средства от Европейского Союза являются первым траншем нового инструмента Ukraine Facility и составляют часть переходного финансирования в размере 6 млрд евро. Этот механизм позволяет удовлетворять срочные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility.
Япония оказала финансовую помощь через механизмы Всемирного банка. В частности, в государственный бюджет поступило 882 млн долларов США как часть займа в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL) и 230 млн долларов США в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".
Льготный кредит от Канады был предоставлен в рамках третьего дополнительного соглашения, которое является продолжением соглашения, подписанного 8 августа 2022 года.
Финансирование Международного валютного фонда является четвертым траншем в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Украина уже привлекла около 5,4 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов США.
Льготное финансирование от Великобритании является частью займа в поддержку политики развития "Основы роста" через механизм Всемирного банка.
"Международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины", — добавили в министерстве.
Что еще нужно знать
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. Это позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины.
Мы также писали, что в Министерстве финансов Украины рассказали, сколько средств было направлено из государственного бюджета страны на социальные выплаты в январе-феврале 2024 года. Известно, что все социальные нужды граждан государство обеспечило своевременно и в полном объеме.
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