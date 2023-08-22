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Украина получила еще 1,5 млрд евро финансовой помощи от ЕС

22 августа 2023 14:12
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Украина получила еще 1,5 млрд евро финансовой помощи от ЕС
Министерство финансов Украины. Фото: wikipedia
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Полтора миллиарда евро на гуманитарные и социальные расходы Украина получила по программе макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС. Это уже седьмой транш в рамках программы.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

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В рамках масштабной программы МФД Украина получила седьмой транш. Общая сумма уже составляет 12 миллиардов евро.

В целом Украина должна получить 18 миллиардов. Предполагается, что средства поступят до конца 2023 года при условии, что Украина будет выполнять условия, согласованные с Европейским Союзом.

Министр финансов Украины подчеркнул, что ЕС является одним из самых больших доноров финансовой помощи. За период полномасштабной войны сумма бюджетной поддержки в рамках МФП составила 19,2 миллиарда евро.

"Благодарен институтам ЕС и странам-членам за понимание наших неотложных финансовых потребностей и своевременную помощь, которая является важным фактором стабильного прохождения текущего бюджетного года", — добавил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Следует отметить, что эти средства предоставляются исключительно на социальные и гуманитарные расходы, а не на военные.

Украина будет обязана погасить этот кредит в течение 35 лет.

Напомним, Министерство финансов прогнозирует в 2024 году повышение зарплат украинцев путем увеличения "минималки".

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