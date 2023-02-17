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Украина получила еще более 200 млн долларов ссуды от Всемирного банка: на что пойдут средства

17 февраля 2023 18:14
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украина получила еще более 200 млн долларов ссуды от Всемирного банка
Украина получила очередной транш ссуды от Всемирного банка
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 17 февраля, в Государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступила вторая часть дополнительного финансирования на 203 млн. долларов США. Общий объем ссуды под гарантии Великобритании составляет 500 млн долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Что известно о ссуде

Как пояснили в Минфине, эти средства предоставлены на льготных условиях через механизм Всемирного банка как гарантия от Великобритании в рамках Соглашения о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития, Международной ассоциацией развития проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых.

"С первых дней полномасштабной войны рф против Украины Великобритания является одним из лидеров по помощи на всех возможных направлениях, в том числе в предоставлении финансовой помощи для нашего государства. Эта помощь предоставляет возможность и дальше бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

На что будут направлены средства

Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми и заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования.

Напомним, ранее стало известно, что в феврале 2023 года украинское правительство планирует привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других стран-доноров более 2 млрд долларов. Средства направят в государственный бюджет.

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