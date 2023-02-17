Україна отримала ще понад 200 млн доларів позики від Світового банку

Україна отримала черговий транш позики від Світового банку

Сьогодні, 17 лютого, до Державного бюджету України від Світового банку надійшла друга частина додаткового фінансування на 203 млн доларів США. Загальний обсяг позики під гарантії Великобританії становить 500 млн доларів США.

Про це повідомляє пресслужбі Міністерства фінансів України.

Що відомо про позику

Як пояснили у Мінфіні, ці кошти надані на пільгових умовах через механізм Світового банку як гарантія від Великої Британії у рамках Угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Строк погашення кредиту – 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних.

"З перших днів повномасштабної війни рф проти України Велика Британія є одним з лідерів з допомоги на всіх можливих напрямах, в тому числі у наданні фінансової допомоги для нашої держави. Ця допомога надає можливість і надалі безперебійно забезпечувати належне фінансування пріоритетних видатків", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

На що будуть спрямовані кошти

Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у лютому 2023 року український уряд планує залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших країн-донорів понад 2 млрд доларів. Кошти спрямують до державного бюджету.