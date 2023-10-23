Украина получила от ЕС еще 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Европейский Союз предоставил Украине уже девятый транш макрофинансовой помощи. Ее размер составляет 1,5 миллиарда евро.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, поддержка бюджета Украины от ЕС составляет 15 миллиардов евро.

"Это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой", — подчеркнул чиновник.

Новая долгосрочная программа для Украины

Шмыгаль отметил, что Украина вместе с Еврокомиссией работает над новой долгосрочной программой Ukraine Facility. Ее общий объем — 50 миллиардов евро.

"Рассчитываем в следующем году получить из них 18 миллиардов евро. Благодарен европейским партнерам за непоколебимую солидарность с Украиной", — добавил премьер-министр.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Дениса Шмыгаля

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, что в 2024 году Украина рассчитывает на дальнейшую международную финансовую поддержку стран-партнеров. Правительство планирует одолжить средства, чтобы закрыть огромный дефицит государственного бюджета.