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Україна отримала від ЄС ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги, — Шмигаль

23 жовтня 2023 13:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна отримала від ЄС ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Європейський Союз надав Україні вже дев'ятий транш макрофінансової допомоги. Її розмір сягає 1,5 мільярдів євро. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, підтримка бюджету України від ЄС вже становить 15 мільярдів євро. 

"Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою", — наголосив посадовець. 

Нова довгострокова програма для України

Шмигаль зауважив, що наразі Україна разом з Єврокомісією працює над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility. Її загальний обсяг — 50 мільярдів євро. 

"Розраховуємо наступного року отримати з них 18 мільярдів євро. Вдячний європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною", — додав прем'єр-міністр. 

допомога від ЄС
Скриншот допису з телеграм-каналу Дениса Шмигаля

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, що у 2024 році Україна розраховує на подальшу міжнародну фінансову підтримку від країн-партнерів. Уряд планує позичити кошти, щоб закрити величезний дефіцит державного бюджету.

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