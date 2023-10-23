Україна отримала від ЄС ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги, — Шмигаль
Європейський Союз надав Україні вже дев'ятий транш макрофінансової допомоги. Її розмір сягає 1,5 мільярдів євро.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Підтримка Євросоюзу
За його словами, підтримка бюджету України від ЄС вже становить 15 мільярдів євро.
"Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою", — наголосив посадовець.
Нова довгострокова програма для України
Шмигаль зауважив, що наразі Україна разом з Єврокомісією працює над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility. Її загальний обсяг — 50 мільярдів євро.
"Розраховуємо наступного року отримати з них 18 мільярдів євро. Вдячний європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною", — додав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, що у 2024 році Україна розраховує на подальшу міжнародну фінансову підтримку від країн-партнерів. Уряд планує позичити кошти, щоб закрити величезний дефіцит державного бюджету.
Читайте Новини.LIVE!