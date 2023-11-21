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Украина перейдет на новый этап системы таможенного транзита с ЕС

21 ноября 2023 09:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
NCTS Фаза 5 — скоро стартует новый этап системы таможенного транзита с ЕС
Работник сферы логистики. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украина 1 декабря 2023 года перейдет на электронную систему совместного транзита NCTS Фаза 5. Все этапы тестирования прошли успешно, что свидетельствует о том, что система отвечает требованиям Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной таможенной службы.

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Как пояснили в Гостаможслужбе, для бизнеса, пользующегося NCTS, в случае перехода на NCTS Фаза 5 изменятся некоторые аспекты внесения данных в транзитные декларации.

Так, компании смогут детализировать сведения на уровне домашних накладных (House Consignment), что актуально для консолидированных грузов. В то же время все нормы и принципы применения общего транзита, транзитные упрощения останутся актуальными и действующими.

В Департаменте транзитных процедур Гостаможслужбы отметили, что успешное прохождение тестов в Украине является свидетельством того, что система полностью соответствует нормам Генерального директората по налогообложению и таможенному союзу Европейской комиссии (DG TAXUD), а также прошла испытания на сотрудничестве с государствами-участниками Конвенции.

NCTS является системой, в основе которой — Конвенция о механизме общего транзита. Она доступна исключительно государствам-участникам Конвенции. В NCTS связаны таможенные службы в разных странах, что позволяет обмениваться таможенной информацией относительно контроля транзита.

В NCTS таможенные декларации представляются в электронном формате для размещения товаров под процедуру совместного транзита.

На применение NCTS Фаза 5 переходят все участники Конвенции о процедуре совместного транзита. При этом переход на NCTS Фаза 6 запланирован до июня 2025-го.

 

Гостаможслужба
Источник: Гостаможслужба

Что еще стоит знать

Напомним, с 7 ноября 2023 года контроль грузов на украинской таможне проходит по-новому. Изменились правила таможенного контроля и оформления импортных и экспортных грузов.

Также мы писали, что Таможенная служба упростила процедуру выезда автомобилей из Украины. Для выезда на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.

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