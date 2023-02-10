Україна продасть на аукціонах конфісковане російське майно: що відомо

Уряд ухвалив рішення про продаж конфіскованого російського майна на аукціонах

Кабінет міністрів України запустить відкриті та прозорі аукціони з продажу конфіскованого російського майна. Кошти, виручені на аукціонах, будуть спрямовані на відновлення України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Подробиці

За словами прем'єра, на відкритих аукціонах український чи іноземний бізнес зможе придбати у власність конфісковані об’єкти. Продажі будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація.

"Сьогодні схвалили постанову, яка регулює їхній продаж. Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, що належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти. Продажі будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідатиме за них Фонд державного майна", — розповів Шмигаль.

За його словами, усі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування і багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Верховна Рада підтримала закон про націоналізацію російських активів та створення спецфонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.

Також повідомлялося, що в Україні нещодавно арештували 170 вагонів з російськими та білоруськими товарами. Загальна сума оцінюється у майже 100 мільйонів гривень.

Читайте також: Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну