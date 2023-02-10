Україна продасть на аукціонах конфісковане російське майно: що відомо

Україна продасть на аукціонах конфісковане російське майно: на що підуть виручені кошти
Кабінет міністрів України запустить відкриті та прозорі аукціони з продажу конфіскованого російського майна. Кошти, виручені на аукціонах, будуть спрямовані на відновлення України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Подробиці
За словами прем'єра, на відкритих аукціонах український чи іноземний бізнес зможе придбати у власність конфісковані об’єкти. Продажі будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація.
"Сьогодні схвалили постанову, яка регулює їхній продаж. Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, що належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти. Продажі будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідатиме за них Фонд державного майна", — розповів Шмигаль.
За його словами, усі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування і багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Верховна Рада підтримала закон про націоналізацію російських активів та створення спецфонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.
Також повідомлялося, що в Україні нещодавно арештували 170 вагонів з російськими та білоруськими товарами. Загальна сума оцінюється у майже 100 мільйонів гривень.
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