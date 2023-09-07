Украина предлагает Турции возобновить "зерновой коридор" без участия РФ

Посол Украины в Турции Василий Боднар. Фото: УНИАН

Украина предложила Турции восстановить деятельность "зернового коридора", исключив Россию из участников. Пока Турция не дала окончательного ответа.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает Media Center Ukraine.

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Боднар уточнил, что несмотря на отсутствие подтверждения от Турции, суда, загруженные зерном, уже плывут через территориальные воды нескольких стран, включая Турцию, без каких-либо препятствий, что делает этот маршрут оптимальным.

Посол напомнил, что ранее были моменты, когда другая страна вмешивалась в морской трафик, ограничивая доступ к украинским портам и регулируя экспорт товаров. Однако текущее предложение по "зерновому коридору" предусматривает свободный проход без ограничений, что может способствовать разрешению проблемы.

Посол также указал, что сейчас идет активный диалог между Турцией, Украиной, Россией и ООН для координации действий. Киев ожидает встречи на высшем уровне со Стамбулом, возможно, во время Генассамблеи ООН, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Боднар подчеркнул стремление Украины к сотрудничеству с Турцией и ООН, а также к поиску решений, которые были бы выгодны Украине, но не нарушали бы ее позицию относительно санкций против России.

Напомним, что Румыния уже выразила согласие помочь Украине в экспорте агропродукции через румынские порты, внутренние водные и транспортные маршруты. Однако это больше экономическое сотрудничество, а не военная помощь.