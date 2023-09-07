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Україна пропонує Туреччині відновити "зерновий коридор" без участі РФ

7 вересня 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна пропонує Туреччині відновити "зерновий коридор" без участі РФ
Посол України у Туреччині Василь Боднар. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна запропонувала Туреччині відновити діяльність "зернового коридору", виключивши Росію з учасників. Поки що Туреччина не дала остаточної відповіді.

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє Media Center Ukraine.

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Боднар уточнив, що попри відсутність підтвердження від Туреччини, судна, завантажені зерном, уже пливуть через територіальні води кількох країн, включаючи Туреччину, без жодних перешкод, що робить цей маршрут оптимальним.

Посол нагадав, що раніше були моменти, коли інша країна втручалася у морський трафік, обмежуючи доступ до українських портів та регулюючи експорт товарів. Однак поточна пропозиція "зерновим коридором" передбачає вільний прохід без обмежень, що може сприяти розв'язанню проблеми.

Посол також зазначив, що зараз триває активний діалог між Туреччиною, Україною, Росією та ООН для координації дій. Київ очікує на зустріч на найвищому рівні зі Стамбулом, можливо, під час Генасамблеї ООН, щоб обговорити подальші кроки.

Боднар наголосив на прагненні України до співпраці з Туреччиною та ООН, а також до пошуку рішень, які були б вигідні Україні, але не порушували б її позицію щодо санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що Румунія вже висловила згоду допомогти Україні в експорті агропродукції через румунські порти, внутрішні водні та транспортні маршрути. Однак це більше економічна співпраця, а не військова допомога.

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